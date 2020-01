Conte via dal Chelsea a caro prezzo: la cifra pagata dal club per l’esonero

Conte è stato esonerato dal Chelsea a luglio del 2018, con conseguente contenzioso legale. L’allenatore dell’Inter, come noto, ha vinto la causa e i londinesi hanno dovuto pagare una cifra pesantissima. Lo rivela nel dettaglio il bilancio della società inglese, appena pubblicato.

IL DATO – Ventisei milioni e seicentoquarantasettemila sterline per esonerare Antonio Conte. Questa è la cifra che il Chelsea ha pagato per mandare via il tecnico dell’Inter, che in euro fa poco più di trentuno milioni. I Blues hanno pubblicato il documento relativo al bilancio della scorsa stagione, chiuso al 30 giugno 2019, e a pagina 22 indicano i costi eccezionali. Questo il testo integrale: “Una spesa eccezionale di 26.6 milioni di sterline nell’attuale anno (si riferisce alla stagione 2018-2019, ndr) riguarda il cambio della guida tecnica della prima squadra maschile, con manager e staff tecnico, assieme alle associate spese legali”. Conte aveva impugnato il provvedimento dell’esonero, chiedendo un risarcimento, e negli scorsi mesi ha vinto la causa. La curiosità è che il Chelsea ha esonerato Conte per prendere Maurizio Sarri, ora allenatore della Juventus, ed entrambi adesso sono in testa alla Serie A con quarantacinque punti: i Blues, invece, ne hanno trentasei e sono a -22 dal Liverpool capolista della Premier League.