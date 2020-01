Sanchez come Ibrahimovic: danneggiata la statua dell’attaccante dell’Inter

Come successo a Malmo alla statua di Zlatan Ibrahimovic, è stata danneggiata la scultura dedicata ad Alexis Sanchez a Tacopilla, in Cile. Si tratterebbe però di un gesto vandalico non rivolto all’attaccante dell’Inter

VANDALISMO – Danneggiata la statua di Alexis Sanchez a Tacopilla, in Cile. Alcuni teppisti hanno rovinato il volto della scultura dedicata all’attaccante dell’Inter, così come successo nelle ultime settimane alla statua di Zlatan Ibrahimovic a Malmo. Come riporta il sito di “Sky Sport”, sono arrivate le parole di Luis Moyano, sindaco della città natale di Sanchez: «Si tratta di un gruppo di persone che, sfruttando le manifestazioni, creano anarchia danneggiando la città». Il gesto sarebbe dunque dovuto non a un attacco personale nei confronti della persona. Si tratterebbe, invece, di un semplice gesto vandalico.