Acerbi all’Inter dipende da due uscite! Cremonese e Ligue 1 in aiuto − Sky

STAND-BY − Alessandro Sugoni, in collegamento dall’hotel Gallia di Milano, fa il punto sulla situazione mercato in casa Inter: «Francesco Acerbi? Manca sempre l’ok della società. Devono esserci alcune uscite per far entrare il difensore centrale. Per Lucien Agoumé rimane ancora possibile la pista Cremonese e ci sono alternative in Francia. La speranza è che si possa concretizzare la sua uscita così come quella di Eddie Salcedo. Comunque rispetto a ieri la situazione è ancora ferma, non è cambiata». Le sue parole per Sky Sport.