Milan-Inter, Correa in dubbio? Tucu da valutare: prossimi giorni decisivi

In vista di Milan-Inter, Inzaghi è alle prese con le condizioni di Correa, uscito malconcio durante Inter-Cremonese di ieri. Il Tucu ha accusato un affaticamento ai muscoli adduttori

DA VALUTARE − Protagonista contro la Cremonese, il Tucu Joaquin Correa spera di esserlo anche per il Derby di sabato Milan-Inter. Le sue condizioni però rimangono da valutare. Ieri, l’argentino è uscito al 54′ per un affaticamento muscolare agli adduttori. Simone Inzaghi lo ha immediatamente richiamato in panchina per evitare altri guai inserendo al suo posto Lautaro Martinez. Oggi, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, Correa ha fatto lavoro di scarico insieme alla squadra ma si capirà di più sul suo stato fisico solamente nei prossimi due giorni. In caso di recupero a pieno regime, il Tucu si giocherà una maglia dal 1′ con Edin Dzeko.