VIDEO – Verona-Inter, l’ultimo precedente: perla di Barella e +3

Manca sempre meno al ritorno in campo dei nerazzurri dopo la sconfitta di San Siro contro il Bologna. Domani, alle ore 21:45, arriverà infatti il fischio d’inizio di Verona-Inter. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre, a Milano, con il trionfo nerazzurro grazie a una perla di Nicolò Barella.

RIMONTA – Dopo la vittoria in trasferta contro il Bologna, il 9 novembre 2019 i nerazzurri guidati da Antonio Conte, ospitano il Verona a San Siro. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio, con Valerio Verre che trasforma un calcio di rigore causato da Samir Handanovic su Mattia Zaccagni. Nel secondo tempo però si completa la rimonta nerazzurra: a riequilibrare il risultato ci pensa Matias Vecino, che stacca più in alto di tutti e manda in rete di testa un bel cross di Valentino Lazaro. Quando ormai la sfida sembra essere avviata verso l’1-1 finale, al minuto 83 ci pensa Nicolò Barella a regalare la vittoria ai nerazzurri, con un bellissimo destro a giro da fuori area che va a depositarsi all’incrocio dei pali. In vista del ritorno, Verona-Inter, in programma domani sera allo stadio Bentegodi, ecco di seguito gli highlights della partita di andata.

Fonte: Youtube – Canale ufficiale Inter