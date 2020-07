Verona, back jersey sponsor speciale per la sfida contro l’Inter: la nota

Il Verona ha annunciato che, per la partita contro l’Inter, sulle maglie dei giocatori di Juric sarà presente un back jersey sponsor speciale. Di seguito la nota del club veronese

NOTA VERONA – “Bergen Srl sarà il Back Jersey Sponsor gialloblù in occasione della sfida contro l’Inter, in programma giovedì 9 luglio (ore 21.45) allo stadio Bentegodi. Ricerca, sviluppo e cura dell’ambiente sono i tratti distintivi di un’azienda veronese al 100%. Lo stabilimento, infatti, è situato in Castel d’Azzano e vanta una superficie coperta di circa 5.000 mq su un’area di oltre 30.000 mq, con un nuovo laboratorio Chimico Tecnologico, Ricerca e Sviluppo e di Microbiologia di oltre 100 m². Le classi merceologiche per cui Bergen è attrezzata sono: settore cosmetico, chimico casa, presidi medico chirurgici, prodotti per auto ed hobbistica. In una partita contro un avversario di grande qualità, blasone e spessore tecnico, il Verona potrà contare sul supporto di una azienda veronese che sta esportando il buon nome della nostra città in tutta Italia e non solo, proprio come sta facendo l’Hellas di mister Juric […]”.

