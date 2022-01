VIDEO – Spezia-Verona 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Verona, match della ventesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



VITTORIA IN EMERGENZA – Spezia-Verona 1-2 nella ventesima giornata di Serie A. In un’Epifania segnata dai rinvii e dagli interventi delle autorità sanitarie c’è da elogiare quanto fatto dal Verona. L’Hellas ha dieci positivi, fra cui alcuni titolari, eppure non si lamenta e non chiede il rinvio andando a vincere. Nel primo tempo gli ospiti potrebbero passare con Darko Lazovic, il cui sinistro potente sbatte sulla traversa. Lo Spezia non sfrutta le difficoltà avversarie e al 59′ va sotto: discesa di Kevin Lasagna, tocco per Giovanni Simeone contrastato da un avversario e palla al terzo uomo del tridente Gianluca Caprari per il piazzato vincente. Dopo undici minuti ancora Caprari servito fuori area, gran sinistro a effetto da venticinque metri ed è doppietta. Solo dopo averne presi due si sveglia lo Spezia, con Martin Erlic che chiama alla gran parata Ivor Pandur con un tiro da fuori. Proprio il difensore, su corner da destra prolungato, di testa accorcia nell’area piccola all’85’. Ma i liguri non riescono a evitare la sconfitta e chiudono pure in dieci: rosso diretto a Kevin Agudelo per un intervento con la gamba troppo alta sul debuttante nuovo acquisto Fabio Depaoli.

Video con gli highlights di Spezia-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.