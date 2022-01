Brozovic rinnova con l’Inter, in arrivo l’incontro decisivo! Le cifre – Rai

Brozovic rinnoverà con l’Inter a breve, secondo Ciro Venerato di Rai Sport. Il giornalista, durante La Domenica Sportiva su Rai 2, ha dato le cifre dell’accordo che dovrebbe essere formalizzato la prossima settimana.

SI CHIUDE! – Ciro Venerato parla di cosa arriverà in questo gennaio di calciomercato: «L’Inter? Innanzitutto rinnova. La prossima settimana ci sarà il vertice decisivo per Marcelo Brozovic: accordo di massima, sei milioni di euro più bonus per quattro anni. È in arrivo Steven Zhang dagli Stati Uniti, forse a fine settimana, che procederà ai rinnovi che definirei strameritati dei contratti dei dirigenti dell’Inter Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin».