VIDEO – Napoli-Genoa 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Genoa, match della trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



SALUTO DOPPIO – Napoli-Genoa 3-0 nella trentasettesima giornata di Serie A. Lorenzo Insigne saluta con gol il suo pubblico, nell’ultima in casa da giocatore del Napoli. È invece amaro il congedo del Genoa, retrocesso in serata complice il KO del Cagliari con l’Inter. Eppure per i rossoblù la partita inizierebbe pure bene, con un gran tiro di Kelvin Yeboah che si stampa sulla traversa. Poi al 32′ cross da destra e Victor Osimhen con un grande stacco di testa sblocca il risultato. A Insigne, dopo un sombrero, Salvatore Sirigu e il palo negano il gol cercato. Manolo Portanova, invece, è bloccato da David Ospina nell’uno contro uno a inizio ripresa. Un fallo di mano ingenuo di Hernani porta a rigore per il Napoli, Insigne calcia sul palo poi segna Giovanni Di Lorenzo ma sono entrati diversi giocatori in area (fra cui lui e diversi del Genoa). Si ribatte e Insigne può segnare il gol che voleva, 2-0 al 65′. A chiudere il tris è Stanislav Lobotka all’81’, con una bella discesa palla al piede e un destro rasoterra. Poi Insigne lascia il posto a Eljif Elmas e si prende l’ovazione del Maradona. Napoli aritmeticamente terzo.

Video con gli highlights di Napoli-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A