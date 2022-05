Tardelli: «Inter, Bologna grosso rimpianto. Dzeko spento e annoiato»

Marco Tardelli parla di rimpianti per l’Inter e assegna i voti dopo la vittoria a Cagliari. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva”.

GRANDE RAMMARICO – L’Inter avrà un unico grande rimpianto al termine di questo campionato. E secondo Marco Tardelli è molto facile da individuare: «Rimpianti Inter se non dovesse vincere? Li avrà anche il Milan. Perdere col Bologna è il grosso rimpianto. Pagelle di stasera? 7 a Darmian, buona gara su quella fascia, si è sempre fatto vedere e ha fatto un bellissimo gol di testa. Lautaro Martinez, che dire? 7,5, ha fatto due gol, si dà da fare molto in campo. Dzeko 5, non gliel’ho mai dato. Ma lavoro poco, non mi è piaciuto per niente, lo vedevo spento e annoiato: Perisic? Credo che Marotta sia un grande dirigente, e se ha fatto arrivare qui Perisic c’è un motivo».