VIDEO – Inter in partenza da Appiano Gentile: destinazione San Siro… dai tifosi!

L’Inter ha lasciato Appiano Gentile per dirigersi a Milano, dove ad accogliere il pullman della squadra campione d’Italia a San Siro finalmente ci saranno i tifosi, già in fila per entrare. Manca sempre meno all’inizio di Inter-Genoa. Di seguito il video pubblicato dall’Inter attraverso i propri canali social