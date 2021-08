Inter-Genoa: le formazioni ufficiali! Inzaghi alla prima conferma le previsioni

Inter-Genoa, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 1ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – a partire dalle ore 18.00. Inzaghi debutta ufficialmente da allenatore nerazzurro scegliendo l’undici previsto. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Genoa in Serie A

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 12 Sensi; 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 18 Agoumé, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: le scelte di Ballardini

GENOA (3-4-1-2): 57 Sirigu; 3 Vanheusden, 14 Biraschi, 4 Criscito (C); 27 Sturaro, 65 Rovella, 47 Badelj, 50 Cambiaso; 33 Hernani; 19 Pandev, 91 Kallon.

A disposizione: 22 Marchetti; 2 Sabelli, 5 Masiello, 9 Favilli, 10 Melegoni, 20 Ekuban, 24 Bianchi, 44 Buksa, 66 Serpe, 80 Agudelo, 89 Eyango, 90 Portanova.

Allenatore: Davide Ballardini