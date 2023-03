VIDEO – Inter, che paura in allenamento! Scontro tra Lukaku e Barella

L’Inter tra qualche minuto partirà da Malpensa in direzione Portogallo dove domani sera sfiderà la squadra allenata da Sergio Conceicao in Champions League. Durante l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile, brutto scontro di gioco tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Di seguito il video pubblicato ad EsteNews.

IN ALLENAMENTO – Attimi di paura per l’Inter in allenamento oggi prima della partenza in vista della sfida di domani contro il Porto. Durante l’allenamento ad Appiano Gentile, Romelu Lukaku e Nicolò Barella si sono scontrati in campo. Il centrocampista italiano è rimasto a terra dolorante per qualche secondo. Poi entrambi i giocatori si sono rialzati sorridendo.

Fonte: Canale YouTube [EsteNews]