VIDEO – Inter-Bologna 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Bologna, match della trentesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL SOLITO DISASTRO – Inter-Bologna 1-2 nella trentesima giornata di Serie A. L’Inter perde una partita impossibile da perdere e, dal possibile -1 dalla Lazio, ora deve guardarsi le spalle dall’Atalanta. I nerazzurri prendono subito in mano le redini del gioco, trovando il vantaggio al 22’: cross di Ashley Young per Lautaro Martinez che gira di testa e prende il palo, sul rimpallo c’è pronto Romelu Lukaku e il suo tiro è vincente. Come accaduto infinite volte in questa stagione l’Inter però non la chiude, nonostante il Bologna faccia di tutto per perdere. Al 57’ Roberto Soriano viene espulso per proteste indirizzate all’arbitro, passano cinque minuti e Mitchell Dijks colpisce Antonio Candreva per un rigore solare. Dal dischetto va Lautaro Martinez, che calcia malissimo e Lukasz Skorupski para sia il primo tiro sia la ribattuta di Roberto Gagliardini. Spreco epocale dei nerazzurri che come al solito pagano: al 74’ Gagliardini liscia un rinvio e il subentrato Musa Juwara (classe 2001) si prende la ribalta col tiro che vale il suo primo gol in carriera. Passano tre minuti e Alessandro Bastoni, già ammonito, prende il secondo giallo su intervento dubbio proprio su Juwara. Inerzia tutta dalla parte rossoblù, che a dieci minuti dal termine fa sua la partita con un contropiede dove Nicolas Dominguez lancia sulla sinistra Musa Barrow per completare il ribaltone con un piazzato (dopo un palo a inizio ripresa). Nel finale Alexis Sanchez si divora due volte il pari, per l’Inter è ennesimo psicodramma. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.