Gasperini sfida: “Inter grande, ora l’Atalanta ci pensa! Secondo posto…”

Gasperini ha parlato nel postpartita contro il Cagliari, soffermandosi sulla corsa al terzo posto. L’allenatore dell’Atalanta sottolinea la poca distanza dall’Inter per il secondo posto, essendoci anche lo scontro diretto. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dal profilo YouTube Casteddutube

SFIDA APERTA – Gian Piero Gasperini e la corsa al terzo posto per l’Atalanta: «Il primo obiettivo per noi è raggiungere la Champions League aritmeticamente, poi fare il record di punti di questa società. Poi è innegabile che visti i risultati, possiamo guardare avanti. Il secondo posto mi sembra un po’ distante, con l’Inter invece siamo a un punto. Però l’Inter è una grande squadra, ci sarà anche l’ultima partita in casa con lo scontro diretto. Non l’ho vista oggi contro il Bologna. Non è questo il primo obiettivo, ma ora ci possiamo pensare. L’altra situazione sarà quella di preparare per bene la Champions League e dare delle opportunità a qualche giovane».