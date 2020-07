VIDEO – Incredibile Getafe, perde col Levante ed Ã¨ fuori dalle coppe!

VIDEO – Incredibile Getafe, perde col Levante ed è fuori dalle coppe!

Incredibile risultato nell’ultima giornata della Liga spagnola. Il Getafe viene sconfitto dal Levante in un match che farà discutere ed è fuori dalle coppe europee.

FINALE AMARO – Partita storica per il Getafe l’ultima della Liga 2019-2020. Ma nel senso sbagliato. Gli avversari dell’Inter in Europa League avevano un match apparentemente morbido col Levante, già salvo e senza nulla da chiedere alla classifica. In campo però succede di tutto: tre gol annullati dal VAR, due agli uomini di Bordalas, un rigore sbagliato, sempre dal Getafe, un recupero infinito con gol segnato, dal Levante ovviamente, al minuto 99. Un epilogo incredibile e amaro: i madrileni che in questo campionato sono stati persino terzi e hanno sognato la Champions League finiscono ottavi. Fuori da tutto. Ecco gli highlights: