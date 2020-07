Bordalas (all.Getafe): “Grande stress, serve riposo prima dell’Inter”

Bordalas, allenatore del Getafe, nella conferenza stampa successiva all’incredibile sconfitta col Levante ha parlato anche dell’Europa League, dove affronterà l’Inter.

FINALE AMARO – Un’ultima giornata da incubo per il Getafe, sconfitto dal Levante in una partita incredibile (QUI gli highlights) e fuori dalle coppe europee. Il tecnico Bordalas nella conferenza stampa ha parlato così: “La stagione è stata strana, soprattutto per le conseguenze del Covid-19. Ad alcune squadre tipo noi lo stop ha fatto molto male. Abbiamo segnato pochi gol e non abbiamo vinto le partite che potevamo vincere. La squadra voleva tornare in Europa, ma non è facile. Per i giocatori ho parole di conforto e incoraggiamento. Sono convinto che si siano impegnati per tutto l’anno. Un ottavo posto per una squadra come la nostra è un buon risultato“.

BISOGNO DI RIPOSO – “In vista dell’impegno di Europa League contro l’Inter la squadra ha bisogno di riposo. E’ stato un periodo di terribile stress e serve staccare la spina qualche giorno per poi preparare un confronto storico contro una squadra di altissimo potenziale”.