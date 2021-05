VIDEO – Benevento-Crotone 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Benevento-Crotone, match della trentasettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



QUASI SPACCIATI – Benevento-Crotone 1-1 nella trentasettesima giornata di Serie A. Il Benevento prosegue nel suo girone di ritorno da incubo e vede ridotte al minimo le speranze salvezza. Col Crotone già retrocesso i sanniti sono costretti a vincere, e passano al 13′: palla dentro per la sponda di Perparim Hetemaj e col destro Gianluca Lapadula gira in rete. A metà primo tempo quest’ultimo guadagna anche la superiorità numerica, subendo fallo da Vladimir Golemic al limite che viene espulso per fallo con chiara occasione da gol. Roberto Insigne prende la traversa prima dell’intervallo, ma è soltanto un’illusione di un controllo della gara. Nella ripresa il Benevento però si accontenta dell’1-0, mantenendo il Crotone in partita. E i calabresi, pur non giocandosi nulla, al 93′ la pareggiano. Cross di Mihai Dragus e Simy tocca in rete per il suo ventesimo gol in campionato. Disperazione del Benevento: se il Torino non perde martedì nel recupero con la Lazio sarà retrocesso prima dello scontro diretto. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.