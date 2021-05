L’Inter Under 17 raggiunta nel finale dal Monza: solo 1-1 per Zanchetta

SORRISO A METÀ – L’ Inter Under 17 di Andrea Zanchetta non va oltre l’1-1 contro il Monza , nella prima giornata di ritorno del campionato di categoria. A Concorezzo, i nerazzurri vanno subito in vantaggio, dopo sessanta secondi di partita, grazie alla rete di Owuso . Nel finale, il Monza trova il pari con Dell’Acqua , che all’88’ fissa il punteggio sull’1-1. L’Inter Under 17 tornerà in campo domenica 23 maggio per la sfida contro la Cremonese.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: