VIDEO – Zhang nei guai! Acerbi non cambia | TG Flash Inter-News

TG NERAZZURRO − Steven Zhang ha ricevuto una notizia decisamente negativa, dopo che la China Construction Bank Asia Corporation ha vinto il ricorso alla Corte d’Appello di Milano. Riconosciuta perciò la sentenza del Tribunale di Hong Kong: il patron dell’Inter dovrà pagare 320 milioni di euro ai suoi creditori. In mattina è avvenuta l’attesa video-conferenza tra Francesco Acerbi e la Procura Federale. Il difensore nerazzurro, in compagnia dell’avvocato Capellini e dell’AD Beppe Marotta, ha confermato la sua versione: ovvero quella di non aver mai pronunciato insulti razzisti a Juan Jesus. Passando alle cose da campo, stop per Stefan de Vrij in Nazionale. Il giocatore è rientrato ad Appiano Gentile. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento odierno con il nostro Emanuele Rossi in conduzione, nella puntata del TG di oggi venerdì 22 marzo 2024.