VIDEO – Frosinone-Lecce 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Lecce, partita della ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.



UN PUNTO A TESTA − Frosinone-Lecce 1-1 partita della ventisettesima giornata di Serie A. Allo Stirpe, partita molto combattuta e anche a tratti bloccata con il gioiello del Frosinone Soulé meno in palla rispetto al suo solito. L’unica palla-gol del primo tempo arriva al minuto 27 con Krstovic, che spara davanti a Cerofolini, ma super risposta del portiere di Di Francesco. Nel finale, il Frosinone trova il gol del vantaggio: palla vagante in area e bravissimo Cheddira a trovare la zampata vincente. Nella ripresa, il ritmo non cala. Al 62′ Guida fischia rigore per i salentini. Sul dischetto va Rafia, che sbaglia facendo ipnotizzare da Cerofolini. Ma la gioia per i ciociari dura pochissimo perché il Var richiama Guida, il quale rivedendo il rigore al monitor, decide di rifarlo calciare. Il motivo? Troppi giocatori in campo prima del tiro di Rafia. Sul dischetto non si presenta il centrocampista, bensì Krstovic che batte Cerofolini per l’1-1. Un minuto più tardi, il Frosinone prova a rimettersi di nuovo davanti, ma Gelli colpisce solo la traversa. Nel finale, prima Piccoli e poi Kaio Jorge hanno la palla del 2-1.

FROSINONE-LECCE − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Frosinone-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.