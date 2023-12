VIDEO – Inter, partenza in direzione Napoli! Squadra (quasi) al completo

Inter impegnata domani, domenica 3 dicembre alle 20:45 allo Stadio Maradona contro il Napoli per il secondo scontro diretto di fila. La squadra è partita da qualche minuto in aereo.

IN VOLO – Inter quasi al completo quella vista fare il suo ingresso in aereo prima del volo in direzione Napoli, dove domani i nerazzurri affronteranno gli attuali Campioni d’Italia nello scontro diretto. Oltre Benjamin Pavard, non sarà presente anche Alessandro Bastoni, rimasto a Milano per recuperare al meglio in vista del prossimo impegno contro l’Udinese. Di seguito il video della partenza della squadra.