Napoli-Inter, Mazzarri valuta un giocatore non al meglio! Ma pronto il sostituto – Sky

Napoli-Inter andrà in scena domenica 3 dicembre alle 20:45 per l’ennesimo scontro diretto della stagione, il secondo di fila per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, c’è un altro dubbio di formazione per Walter Mazzarri e riguarda il centrocampo, con un giocatore acciaccato.

DUBBIO A CENTROCAMPO – Non solo problemi in difesa per il Napoli di Walter Mazzarri, che dovrà fare a meno di entrambi i terzini sinistri a disposizione con l’inserimento di un giocatore adattato. Dalle ultime, sarà Natan a prendere quel ruolo, dato che in carriera lo ha già fatto al Flamengo. Juan Jesus resterà un’opzione a partita in corso, con Ostigard che farà coppia con Rrahmani. Il vero dubbio di formazione, in questo momento, riguarda il centrocampo, con Piotr Zielinski ancora non al meglio dopo la botta ricevuta contro il Real Madrid. Al suo posto, però, già pronto Elmas a prendere il suo posto.