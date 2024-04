VIDEO IN – Inter, lo scudetto illumina Piazza Duomo: fuochi d’artificio!

Grandissima festa dei tifosi dell’Inter per celebrare la vittoria nel derby contro il Milan e la conquista del ventesimo scudetto della squadra di Inzaghi. Piazza Duomo, popolata di nerazzurro, si illumina.

FESTEGGIAMENTI – Il freddo e la pioggia non fermano i tifosi dell’Inter, che dopo il trionfo nel derby contro il Milan si sono spostati in Piazza Duomo per festeggiare il tanto desiderato ventesimo scudetto. Il centro di Milano, ma non solo, si è popolato di sciarpe, maglie, bandiere e striscioni per celebrare la grande impresa dei nerazzurri. Mentre i calciatori sono riuniti in hotel e si divertono a riempire i social delle immagini del trionfo.

Inter, da San Siro al Duomo: la festa continua!

FUOCHI – La festa ufficiale della squadra di Simone Inzaghi è rimandata, causa maltempo, al weekend. Ma i tifosi sembrano non essere intenzionati a smettere di onorare festosamente il tricolore e la seconda stella. Per l’occasione il cielo sopra Piazza Duomo si è illuminato anche dai fuochi d’artificio, che il nostro inviato sul posto – Sandro Caramazza – ha immortalato in un video. Di seguito le immagini dei festeggiamenti dei tifosi nerazzurri, direttamente dal centro di Milano.

Questo il video del nostro redattore inviato a Milano, direttamente da Piazza Duomo. La festa in onore dell’Inter sembra non voler cessare.