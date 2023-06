L’Inter (oggi) programma il futuro: mercato a costo zero! C’è la data per la tournée – CdS

Dopo la finale di UEFA Champions League una serie di manovre hanno inevitabilmente subito un rallentamento. Ora, però, occorre accelerare: oggi è in programma il primo incontro da allenatore e dirigenza per programmare il futuro (vedi QUI) e il mercato, che come ribadito dal Corriere dello Sport sarà a costo zero. C’è anche la data per il ritiro e la tournée estiva in Giappone.

PROGRAMMAZIONE – L’Inter ha fretta di ripartire e già da oggi programmerà la nuova stagione, anche dal punto di vista del mercato. Dopo la stagione appena vissuta, sarà importante non abbassare l’asticella della competitività, ecco perché l’obiettivo principale resterà sempre lo scudetto, e quindi la seconda stella. Con occhio di riguardo anche sul percorso europeo. Sarà fondamentale non sbagliare nulla, anche dal punto di vista della programmazione delle date, a proposito: con ogni probabilità, il raduno partirà dal 10 luglio (data ancora da confermare), mentre la partenza per la tournée in Giappone è fissata per il 22. Per quanto riguarda il mercato, invece, di sicuro sarà un mercato a costo zero. Vale a dire che gli acquisti dovranno essere finanziati dalle cessioni, o dai risparmi sugli ingaggi di chi lascerà la Pinetina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno