Frattesi, niente Roma-Inter: fissati nuovi controlli, poi due strade – Sky

Frattesi era in panchina nella sfida vinta dall’Inter con la Juventus ma non ha disputato nemmeno un minuto per via di un problema. Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport, fa il punto sulle condizioni del centrocampista che salterà certamente la sfida del 10 febbraio contro la Roma

CONDIZIONI – Davide Frattesi ha subito un infortunio che non gli ha permesso di disputare nemmeno un minuto di Inter-Juventus. Andrea Paventi fa il punto della situazione: «Con la Roma non ci sarà, poi questo risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra verrà rivalutato all’inizio della settimana. In seguito si potrebbe procedere in due modi: forzare un pochino, se dovessero esserci i presupposti, per averlo a disposizione già venerdì 16 febbraio con la Salernitana oppure aspettare qualche giorno per averlo a pieno con l’Atletico Madrid. Poi valuterà lo staff medico, anche in base a come reagirà il muscolo di Frattesi».