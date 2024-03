Acerbi e de Vrij, nella peggiore delle ipotesi per l’Inter soluzione doppia − Sky

L’Inter rischia di perdere in un colpo solo sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij per due motivi prettamente differenti. Inzaghi ha due soluzioni.

PEGGIORE DELLE IPOTESI − Emergenza difesa in casa Inter, viste le situazioni in bilico di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Il primo, dopo aver parlato in mattinata con la Procura, attende l’esito del Giudice Sportivo che arriverà ad inizio settimana prossima. Il secondo, invece, si è infortunato in Nazionale e ora la stessa Inter attende il referto degli esami da parte dell’Olanda. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, se si dovesse concretizzare la peggiore delle ipotesi, ovvero di condanna per Acerbi e infortunio pesante per de Vrij, l’Inter si troverebbe senza due centrali. In tal caso, Simone Inzaghi ricorrerebbe a uno tra Yann Bisseck o Alessandro Bastoni.