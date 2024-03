Venezuela-Italia 1-2, pagelle: uno dell’Inter bocciato – TS

L’Italia ha vinto contro il Venezuela con il risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Mateo Retegui. Tuttosport stila le pagelle del match, uno dell’Inter non ha proprio convinto.

PAGELLE – L’Italia vince 2-1 contro il Venezuela e dà segnali parziali nell’amichevole degli Stati Uniti. Il migliore in campo è stato sicuramente Mateo Retegui, protagonista con la doppietta decisiva e meritevole dell’8 in pagella. Dietro di lui Jorginho, entrato nel secondo tempo, ma fondamentale per i compagni anche con l’assist sul secondo gol. Anche Gigio Donnarumma prende 6.5 per la parata su calcio di rigore al secondo minuto. Tante le sufficienze tra i giocatori: Giovanni Di Lorenzo, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso, Destiny Udogie, Nicolò Barella e gli altri entrati a partita in corso. Bocciati invece Federico Chiesa e Davide Frattesi, che giocando fuori ruolo non ha trovato gli spazi giusti. Il peggiore del match è ovviamente Alessandro Buongiorno, che ha sbagliato di tutto.

fonte: Tuttosport