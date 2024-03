Italia Under 21, pari che sa di beffa. Due dell’Inter in campo

Un pareggio che sa di beffa quello dell’Italia Under 21 contro i pari età della Turchia, che trovano il gol dell’1-1 finale soltanto in pieno recupero. Tra gli azzurrini, in campo i due giocatori di proprietà Gaetano Oristanio e Mattia Zanotti.

BEFFA – Una vera e propria beffa quella subita dall’Italia Under 21, che fino al 91′ tiene ben saldo il punteggio sull’1-0 con gol di Ghilardi (su assist dell’ex nerazzurro Gnonto), per poi subire il gol dell’1-1 finale proprio nel recupero, dopo che la stessa Turchia aveva anche sbagliato un rigore nel primo tempo. In campo per gli azzurrini i due giocatori dell’Inter Mattia Zanotti (88′) e Gaetano Oristanio, entrato al minuto 78.