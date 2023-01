Varriale: «Caccia a Kvaratskhelia, va tutelato! Handanovic infelice»

Con la partita perfetta della difesa dell’Inter capitanata da Milan Skriniar, l’attacco del Napoli nella gara di San Siro è stato totalmente annullato. Tra questi anche Kvaratskhelia. Secondo il giornalista Enrico Varriale, però, il georgiano è stato vittima di una ‘caccia all’uomo’ e deve essere tutelato. Un commento, poi, sulla frase di Handanovic a Sozza.

TALENTO DA TUTELARE – Anche il giornalista Enrico Varriale si è espresso su Inter-Napoli. Commentando soprattutto l’arbitraggio di Simone Sozza e la battuta di Samir Handanovic all’arbitro. Questo il suo tweet: “Quella di Handanovic è solo una frase infelice. Sozza ha diretto bene, ma di certo ha consentito una caccia a Kvaratskhelia sin dall’inizio. Ricordo in passato campagne di stampa per tutelare dal gioco duro i fuoriclasse di certe squadre. Questo dovrebbe valere anche per il georgiano“.