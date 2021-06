Teotino: «Çalhanoglu il peggiore nelle gare della Turchia! L’Inter sorpende»

Teotino boccia Çalhanoglu per l’Inter, dopo le voci che lo danno molto vicino ai nerazzurri a parametro zero (vedi articolo). Il giornalista, ospite di “Notti Europee” su Rai 1, segnala come sia stato sempre fra i peggiori con la Turchia.

MEGLIO DI NO – Il pensiero di Gianfranco Teotino ha più dubbi che altro: «Questo è un caso particolare. Hakan Çalhanoglu è un giocatore in scadenza di contratto, a parametro zero, non dovrebbe spendere niente. Esiste poi per l’Inter la necessità di dover sostituire Christian Eriksen. Quello che sorprende è la decisione di andarci in un Europeo dove dire che è stato deludente è un eufemismo. Çalhanoglu è stato il peggiore in campo in tutte e tre le partite della Turchia».