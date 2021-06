Inter Under-18, chiusura con stile: poker al Monza prima delle Final Four

L’Inter Under-18 di Chivu conclude con stile la stagione regolare del campionato di categoria, confermando il primo posto dopo aver rifilato un pesante 1-4 al Monza in trasferta. Venerdì 25 giugno iniziano le Final Four, con la semifinale contro il Genoa.

CHIUSURA AL MEGLIO! – Grande prestazione dell’Inter Under-18 di Cristian Chivu, che consolida il primo posto in classifica nell’ultima partita della stagione regolare. 1-4 sul campo del Monza, grazie alla rete al 30′ di Pezzini e a tre gol nel giro di 10 minuti: la doppietta di Ballabio in rete al 79′ e all’89’, inframezzata dal gol di Bonavita al minuto 87. Venerdì 25 giugno partiranno le Final Four, dove i nerazzurri saranno impegnati nella prima semifinale a Cesena contro il Genoa. In caso di vittoria, lunedì 28 giugno sarà in programma la finale contro la vincente della semifinale tra Roma e Atalanta.