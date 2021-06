Anche Altobelli si iscrive alla serie di chi non è così convinto di Çalhanoglu all’Inter. L’ex attaccante nerazzurro, nel corso di “Notti Europee” su Rai 1, trova anche un altro motivo per sconsigliare l’acquisto del turco del Milan.

MEGLIO DI NO! – Alessandro Altobelli, nonostante l’operazione sia a parametro zero, ha più di un dubbio sul fatto che possa uscire bene. Queste le sue parole: «Non vedo come possa succedere che Hakan Çalhanoglu passi dal Milan all’Inter. Non riuscirebbe a vivere a Milano! Poi dicono che prendiamo tutti i giocatori, però il club è in una situazione dove deve vendere per potersi iscrivere al campionato il prossimo anno. Qui devono vendere qualcuno, invece si parla che tutti vanno».