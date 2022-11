Tavelli: «Inter, c’è un bisogno di battere l’Atalanta! Può essere sentenza»

L’Inter affronterà alle 12.30 di domenica l’Atalanta al Gewiss Stadium, con gli scontri diretti che finora hanno sempre detto sconfitta. Tavelli, nel corso del programma La Casa dello Sport Night su Sky Sport 24, indica il valore della partita di Bergamo.

BIG MATCH – Fabio Tavelli ricorda le difficoltà negli scontri diretti: «L’Inter ha bisogno di battere l’Atalanta perché non ha ancora battuto nessuna delle rivali scudetto. Questo io credo che possa essere già una sentenza, anche se manca tantissimo: da Bergamo potremo capire se l’Inter è ancora in corsa per il campionato o no. C’è subito il Napoli. I reduci dagli infortuni Paulo Dybala e Marcelo Brozovic come giocheranno la prossima partita? Bene perché sono forti, però…»