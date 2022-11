Lombardo: «Atalanta-Inter gara difficile, Inzaghi rischia!»

Marco Lombardo ha parlato a Sportitalia in vista della gara tra Atalanta e Inter. Queste le sue parole riguardo la squadra di Simone Inzaghi.

NUMERI – Marco Lombardo è pessimista nei confronti dell’Inter: «I numeri sono contro l’Inter. I nerazzurri hanno perso tutti gli scontri diretti, è una partita difficile. Nel caso in cui l’Inter non dovesse vincere metterà Inzaghi sulla graticola». Queste le sue parole a Sportitalia in vista della partita contro l’Atalanta, in programma domenica alle 12.30.