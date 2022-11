Pedullà: «L’Inter ha un solo verbo: vincere! Il 6-1 al Bologna non basta»

Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia in vista della gara tra Atalanta e Inter. Queste le sue parole riguardo la squadra di Inzaghi.

VINCERE – Per Alfredo Pedullà i nerazzurri hanno a disposizione un solo risultato: «L’Inter ha un solo verbo: vincere. Tutto il resto non conta. Se pensi che il 6-1 col Bologna abbia annacquato la sconfitta di Torino ti sbagli. Sono 5 le sconfitte in Campionato, fuori casa hanno la seconda peggior difesa. Se non vinci prima della sosta viene fuori un putiferio. Allo stesso tempo l’Atalanta non può perdere. Perderebbe la terza di fila e la quarta nelle ultime cinque. Hanno perso con Lazio, vinto a Empoli e poi perso con Napoli e Lecce. È una partita delicatissima» Così Pedullà sulla gara di domenica tra le due squadre nerazzurre.