Stoichkov: “Lautaro Martinez, al Barcellona puÃ² diventare come Batistuta”

Stoichkov: “Lautaro Martinez, al Barcellona può diventare come...

Stoichkov: “Lautaro Martinez, al Barcellona può diventare come Batistuta”

Condividi questo articolo

Intervistato su Jogo Bonito di Late 93.1, Hristo Stoichkov, leggenda del Barcellona, ha parlato dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez

INSEGNANTE – Queste le parole di Hristo Stoichkov, leggenda del Barcellona, sull’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. «Adoro Lautaro. Come ala, mi piacciono questi attaccanti. Si muove molto e lavora molto per la squadra. Non si ferma mai e questo è più importante che segnare un gol. Se Lautaro arriverà al Barcellona, ​​avrà il miglior maestro del mondo che è Luis Suarez. Entrambi hanno movimento. Ovviamente i due possono giocare insieme più Messi. Lautaro può diventare un attaccante importante quanto lo era Batistuta».