Dossena: “Inter vorrÃ  reinvestire grazie a impero Suning. Su Tonali…”

Dossena: “Inter vorrà reinvestire grazie a impero Suning. Su Tonali…”

Intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com”, Andrea Dossena, ex terzino del Napoli di Walter Mazzarri, ha parlato del calciomercato dell’Inter di Suning che ha nel mirino Sandro Tonali

COPPA ITALIA – Queste le parole di Andrea Dossena, ex terzino del Napoli di Walter Mazzarri, partendo dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, in programma stasera. «La Juventus ha fatto male. Il Napoli poi ha subito totalmente l’Inter. Ma non ci saranno calcoli da fare, per gli azzurri è la partita, quella più seguita dai tifosi».

MERCATO – Dossena sulla prossima sessione di mercato. «In D ci sarà un ribasso totale verso il basso, con gente che magari smetterà di giocare a calcio. Ma sono ottimista e prevedo una ripartenza. Invece per la A non credo che se qualcuno investe su Tonali, lo faccia per un anno o due. Il calcio va velocissimo, tre volte più della vita normale. Dopo le partite di A e la Champions, con squadre che hanno imperi dietro come Suning con l’Inter, vorranno reinvestire. Magari soffrirà chi era con l’acqua alla gola».

Fonte: Andrea Losapio – TuttoMercatoWeb