Teotino: “Conte, critiche ingiustificate ma Inter ha un problema”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Gianfranco Teotino ha parlato dell’Inter di Antonio Conte

SERIE A – Queste le parole di Gianfranco Teotino sullo stop del campionato di Serie A. «Fino a qualche settimana fa questa opinione era consolidata, poi con la diminuzione dei contagi e dei malati ci stiamo avviando ad una normalità totale del Paese, tranne che per la scuola».

CONTE – Teotino su Antonio Conte. «Critiche ingiustificate perché l’Inter ha giocato un buon primo tempo e meritava di più, però l’eliminazione non è discutibile. L’unico problema è che nel momento in cui si deve vedere il salto di qualità, l’Inter non va».

LAUTARO – Teotino su Lautaro Martinez. «L’Inter deve cercare di non cederlo se non alla cifra dei 110 milioni. Gabriel Jesus? Potrebbe essere un rimpiazzo all’altezza anche se dubito che il Manchester City possa privarsene».

INTER – Teotino sulla squadra nerazzurra. «Ho visto un gioco interessante a Napoli, ha solo avuto un po’ di sbandamento dopo il gol del pareggio. Ha pagato un po’ fisicamente gli sforzi del gioco aggressivo con cui inizia sempre contro squadre importanti».

BELOTTI – Teotino sull’attaccante del Torino, Andrea Belotti. «Giocatore di livello che non ha ancora dato tutto quello che ha. Potrebbe essere un rinforzo per tutte le squadre che si stanno battendo per cose importanti nel campionato».

ZANIOLO – Infine il giornalista sul centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo. «Il settore tecnico dell’Inter ha preso una cantonata clamorosa».