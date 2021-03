Serie A, nuovo bando per tre partite: bassa l’offerta Sky. La scelta dell’Inter

Secondo quanto riporta “Calcio e Finanza”, si va verso un nuovo bando per assegnare le tre partite di Serie A in co-esclusiva con DAZN. Troppo bassa l’offerta di Sky secondo i club, Inter astenuta.

NUOVO BANDO – Nell’Assemblea della Lega Serie A, non si è raggiunto l’accordo per l’assegnazione del cosiddetto “pacchetto due”, per la trasmissione di tre partite in co-esclusiva con DAZN. I club hanno ritenuto l’offerta di Sky troppo bassa, optando così per un nuovo bando. Durante la votazione, sono stati ben sette i club astenuti, tra cui anche l’Inter.

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante.