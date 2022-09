Serena: «Inter, china pericolosa soprattutto oggi che incontra il Torino»

Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Torino, ha parlato anche della squadra nerazzurra che oggi incontra la formazione granata.

CHINA PERICOLOSA – Queste le parole da parte di Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Torino, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Cosa penso degli schemi dell’Inter? Degli schemi dell’Inter io penso che siano più o meno quelli dell’anno scorso, ma fatti a velocità ridotta. Non c’è un’intensità di gioco simile a quella degli ultimi tre anni. È una squadra che va in difficoltà perché poi, se non ci sono le tempistiche giuste, se si vuole poi anche giocare un gioco offensivo con la pressione alta, le distanze tra i reparti devono essere sempre corte. Bisogna avere un’intensità notevole e, se questo non accade, poi può anche accadere che ci sia nei giocatori un’incapacità e una poca fiducia nei propri mezzi. Quello che io credo la società ora (questa settimana ho letto di questi incontri) cerchi di limitare, di invertire la rotta perché la china intrapresa è una china pericolosa soprattutto quest’oggi che l’Inter incontra il Torino, che invece ha, secondo me, queste virtù, ha l’intensità di gioco, ha la compattezza, ha il giocare l’un per l’altro».