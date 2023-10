San Siro, Sala ci (ri)prova ma il progetto non convince l’Inter: i motivi − TS

San Siro è un pezzo importante della storia dell’Inter, che però ha molte perplessità sul progetto che Sala e Comune di Milano propongono: i motivi.

NON CONVINCE − Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ci riprova e spinge l’Inter a riflettere sulla possibilità di restare a San Siro come unica squadra milanese. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, nonostante la proposta da parte del comune di sostenere economicamente parte dei lavori per rimettere a nuovo l’impianto del Meazza, il club nerazzurro avrebbe ancora molti dubbi. Intanto, lo stadio non sarebbe comunque di primo pelo e al passo con i tempi moderni del calcio sempre più innovativo. Poi non è neppure chiaro a quanto ammonterebbe l’aiuto economico. A tutto questo, poi, si aggiunge il fatto che l’Inter non potrebbe comunque avviare i lavori prima dell’addio del Milan, che dal canto suo non si trasferirebbe altrove prima del 2028. Troppo tempo. Rozzano resta perciò, al momento, la strada più percorribile.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi