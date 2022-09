San Siro, dibattito pubblico in dieci confronti. Ecco perché non è ristrutturabile – TS

Inizierà entro la fine di settembre il dibattito pubblico sul nuovo stadio di Inter e Milan (sarà la prima volta in Italia per uno stadio). Secondo quanto riportato da Tuttosport, saranno in totale dieci confronti. Ecco, inoltre, perché lo stadio non è ristrutturabile.

DIBATTITO PUBBLICO – Il primo appuntamento, inizialmente fissato per il 9 settembre, è stato rinviato di qualche giorno. Il percorso prevede dieci confronti gestiti da Andrea Pillon, il coordinatore nominato dal Comune di Milano. Ogni tappa approfondirà un argomento differente legato al progetto di abbattere San Siro e costruire la Cattedrale nella stessa zona. Al termine dei dieci incontri, che dovrebbe essere a novembre, Pillon redigerà un parere non vincolante da sottoporre al Consiglio comunale e ai club. Alcune forze politiche cittadine, come i Verdi e parte del Pd, contestano l’abbattimento totale senza la conservazione di qualche elemento del Meazza. Il sindaco Beppe Sala, dal canto suo, ha invitato chi contesta la demolizione ad avanzare proposte sull’utilizzo di San Siro senza le partite di Inter e Milan. I club hanno già spiegato che, trattandosi di una struttura che presto compirà un secolo (nel 2026), risulta difficoltoso ampliare le aree ospitalità indispensabile per aumentare i ricavi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi