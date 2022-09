De Grandis: «Udinese squadra divertentissima! All’Inter faccio un nome»

L’Udinese è la squadra più in forma del campionato e vorrà dimostrarlo anche in casa contro l’Inter, per la sfida in programma domenica 18 settembre alle 12:30. Di questa partita ha parlato Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport.

A UDINE – Stefano De Grandis esprime la sua opinione riguardo la difficile trasferta dell’Inter: «L’Udinese è una squadra divertentissima, Beto nell’ultima partita ha fatto due gol in un quarto d’ora. Samarzdic anche se non dovesse giocare, se entra farà bene. All’Inter, Federico Dimarco a sinistro può fare sempre degli assist anche se io penso che Milan Skriniar è da un po’ che non segna e uno squillo prima o poi potrebbe farlo».