Mauro esagera: «Tecnologia introdotta per punire la Juventus, verità! Il cog**one al VAR…»

Massimo Mauro, ex giocatore – tra le altre -, della Juventus, in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport a Ivan Zazzaroni, ha confermato le pesanti accuse dette qualche giorno fa in TV, secondo il quale il VAR sarebbe stato introdotto per punire la Juventus.

DICHIARAZIONI – Massimo Mauro torna a parlare della frase detta in diretta TV: “il VAR è stato introdotto per punire la Juventus“. Una frase che ha fatto inevitabilmente tanto discutere tifosi e addetti ai lavori. L’ex giocatore non solo conferma quanto detto, ma rincara anche la dose: «In TV, lunedì, ho spaccato perché ho detto la verità. Il popolo anti-juventino ha sempre pensato, a torto o a ragione, non sta a me stabilirlo, che la Juventus vincesse perché aiutata dagli arbitri. Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Milano su entrambe le sponde. L’introduzione del VAR è stata voluta e accolta come la soluzione di tutti i mali e le malefatte bianconere, come un supremo atto di giustizia. Calciopoli una buffonata? Non voglio tornare su quell’episodio, non avrebbe senso, guardiamo avanti. Io credo che sia giunto il momento, pur se in notevole ritardo, di adeguare il protocollo Var per rendere utile, e non dannoso come lo è oggi, l’aiuto tecnologico. Mercenaro ha visto il fuorigioco in Juventus-Salernitana? Sì, solo che arriva il coglione che sta seduto davanti a un video, coglione in generale, non mi riferisco a quello di Juve-Salernitana che segnala all’arbitro un fuorigioco inesistente, il gol viene annullato, il risultato falsato e va a finire che fanno tutti la figura dei cretini».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni