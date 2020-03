Sala: “San Siro e i flussi di persone: la riapertura sarÃ  da gestire bene”

Sala: “San Siro e i flussi di persone: la riapertura sarà da gestire bene”

Beppe Sala, nel suo quotidiano video pubblicato sui social network, ha parlato della gestione del flusso di persone a San Siro, stadio di Inter e Milan, e in tutti i luoghi pubblici una volta che ci sarà la riapertura dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le parole del sindaco di Milano

COME GESTIRE – Milano, come tutta Italia e tutto il mondo, sta affrontando l’emergenza Coronavirus. Beppe Sala, come ogni mattina, ha fatto il punto della situazione con il consueto video pubblicato sui social network. Tema del giorno: come gestire i flussi di persone una volta che ci sarà la riapertura. Lente quindi su San Siro, stadio di Inter e Milan. Ecco le parole del sindaco del capoluogo lombardo: «Capisco che è prematuro in questo momento immaginare una riapertura, non sappiamo quando potremo riaprire tutto. Ma non voglio che Milano sia impreparata quando si potrà. Probabilmente sarà una riapertura a step, a tempi. Ma vorrei dirvi che sto lavorando su alcuni capitoli. Uno di questi è: come usufruire degli spazi pubblici. Da San Siro a un cinema a un teatro: come si entra, come si esce, come si gestisce il momento in cui si è vicini. Non è semplice, bisogna pensarci veramente bene».