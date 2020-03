Pezzella: “De Vrij-Lukaku fortissimi. Coronavirus, ecco cosa ho vissuto”

German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha parlato della sua esperienza con il Coronavirus sulle pagine del “Corriere dello Sport” dopo aver scoperto di essere positivo al tampone (vedi qui). Parole di stima, inoltre, per Stefan de Vrij e Romelu Lukaku

LA MALATTIA – German Pezzella racconta la sua esperienza con il Coronavirus: «Ho avuto qualche sintomo, per fortuna nulla di particolarmente serio. Poi sapendo che in squadra c’era già stato un positivo, che era Vlahovic, ho creduto che potesse trattarsi del Coronavirus. Come l’ho vissuta? Abbastanza serenamente: all’inizio non nascondo che un po’ di paura l’ho avuta. Ma poi, per fortuna, i miei sintomi non sono stati molto forti e quindi ho cercato di viverla abbastanza tranquillamente. I sintomi via via sono iniziati a sparire, ora sto decisamente meglio. Sono passati già diversi giorni, credo che dovrò fare un nuovo tampone per vedere se ora risulto negativo a tutti gli effetti ma, per fortuna, posso dire che il peggio è alle spalle».

CAMPIONATO – Questo campionato si concludera, vista l’emergenza Coronavirus? Questo il pensiero di Pezzella: «Sinceramente non lo so, non spetta a noi decidere. Ci sono le Istituzioni, calcistiche e non, che decideranno per il meglio. In questo momento quello che conta è la salute di tutti, poi per tutto il resto ci sarà tempo».

ELOGI – Pezzella ha poi parlato degli avversari più forti contro cui ha giocato: «In Italia ci sono tantissimi calciatori forti, ultimamente ne stanno arrivando sempre di più. È difficile fare un nome ma di certo Ronaldo, Dybala e Lukaku non scherzano. Chi è il più forte difensore? Anche qui l’elenco sarebbe lungo. Sia in Italia che in Europa. L’elenco sarebbe lunghissimo, qui nel nostro campionato ci sono campioni come Chiellini o de Virj, all’estero mi viene in mente van Dijk del Liverpool».

Fonte: Alessandro Rialti – Corriere dello Sport.