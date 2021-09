Sabatini: «I giocatori dell’Inter in nazionale segnano e giocano bene»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di “Sport Mediaset”, fa nuovamente il punto sui nazionali dell’Inter. Simone Inzaghi può essere felice per i suoi giocatori che non solo stanno segnando ma giocano piuttosto bene

NAZIONALI − Così Sabatini sui giocatori dell’Inter: «C’eravamo lasciati ieri con le reti degli argentini e di Edin Dzeko e riprendiamo oggi con i gol di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Hanno giocato anche tutti bene, Denzel Dumfries, Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Bellissima la rete del centrocampista turco che era entrato, peraltro, ad inizio ripresa. Vediamo se questi gol saranno anche uno sprono per Nicolò Barella in Svizzera-Italia. Ottimi segnali, dunque, per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi».