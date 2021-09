Svizzera-Italia, un cambio a centrocampo. Barella immancabile − SM

Questa sera andrà in scena a Basilea Svizzera-Italia. Gli azzurri, dopo il pari in casa contro la Bulgaria, saranno impegnati contro la squadra più temibile del gruppo C. Come riporta “Sport Mediaset”, in centrocampo dovrebbe esserci un cambio che non sarà Barella

FORMAZIONE − A Basilea contro la Svizzera, l’Italia gioca anche per entrare nella leggenda. Infatti, se gli azzurri usciranno indenni dalla trasferta rosso-crociata, entreranno nella storia grazie ai 36 risultati consecutivi senza mai perdere. Un’impresa non da poco, se si guarda alla debacle accaduta tre anni addietro. Entrando in ottica campo, come riporta “Sport Mediaset”, per i campioni d’Europa ci potrebbe essere qualche cambio rispetto alla formazione vista contro la Bulgaria. In sette andranno in tribuna (vedi articolo), mentre in centrocampo l’acciaccato Marco Verratti dovrebbe lasciare il posto a Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus sarà affiancato dagli inamovibili Nicolò Barella dell’Inter e Jorginho. In avanti, ci sarà il solito tridente formato da Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Federico Chiesa. In difesa, davanti Gianluigi Donnarumma, presenti Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci ed Emerson Palmieri.