Ronaldo: “Siviglia-Inter gran finale! Spiace per i tifosi nerazzurri. Speravo…”

Ronaldo – ex attaccante dell’Inter -, protagonista dell’evento organizzato da Banco Santander alla vigilia della finale di Champions League, torna sulla sconfitta nerazzurra contro il Siviglia

CHE DISPIACERE – La finale di Colonia non è andata a buon fine come quella di Parigi, in cui Ronaldo fu protagonista assoluto: «Siviglia-Inter è stata una bella partita. Una grande finale! Mi dispiace per l’Inter, ma ha dovuto fare i conti con un avversario duro. Anche i nerazzurri avrebbero meritato la vittoria. Speravo che vincesse l’Inter, ma non è stato possibile. Mi dispiace per i tifosi. Comunque complimenti al Siviglia per essere riuscito a conquistare un’altra volta l’Europa League». Questo il commento di Ronaldo sul 3-2 dell’ultima finale di Europa League.